Россия обсуждает инвестиции в инфраструктуру по приему газа с Малайзией, торговлю газом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Россия обсуждает с Малайзией участие в развитии газового рынка на территории Малайзии, торговлю газом, сообщил "Интерфаксу" министр энергетики РФ Сергей Цивилев, отвечая на вопрос, обсуждается ли поставка российского СПГ в страну.

"Мы делали предложение по торговле газом и предложение по участию в развитии газового рынка на территории Малайзии, а именно инвестиции с российской стороны в приемную инфраструктуру, трубопроводную инфраструктуру, газовые хранилища. Именно эти предложения обсуждались. Но это должна дальше идти работа компаний напрямую друг с другом", - сказал он.

Ранее замминистра энергетики РФ Роман Маршавин говорил "Интерфаксу", что Россия обсуждает с Индонезией и Малайзией поставки сжиженного природного газа (СПГ).

"Интерес есть, они развивают у себя нефтегазовые хабы, заинтересованы в поставках", - говорил он.

Малайзия наряду с Индонезией обладает крупнейшими в Азии мощностями по сжижению природного газа, причем в 2023 году страна заняла пятое место в мире по его экспорту. Но их мощности используются не на полную, при этом в обеих странах отмечается истощение ресурсной базы.

Так, согласно отчету Международного газового союза (МГС), в 2023 году Малайзия экспортировала 26,8 млн т СПГ, при этом ее СПГ-мощности составляют 32 млн т, а импорт СПГ - 2,6 млн т. Регазификационные мощности Малайзии позволяют импортировать 7,3 млн т СПГ в год.