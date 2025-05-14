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РФПИ обсуждает с суверенным фондом Малайзии создание совместного инвестфонда

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU -Российский фонд прямых инвестиций обсуждает с суверенным фондом Малайзии потенциальное создание совместного инвестфонда, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"РФПИ ведет активный диалог с суверенным фондом Khazanah о потенциальном создании Российско-малазийского инвестиционного фонда", - написал он в Telegram.

Приоритетными направлениями взаимодействия он назвал туризм, энергетику (в том числе атомную), развитие цифровой и финансовой инфраструктуры, а также кибербезопасность.

Особый акцент, по словам Дмитриева, сделан на инфраструктурные проекты - порты, железные дороги, транспортные хабы.

"Обсуждаем сопряжение российских и малайзийских логистических маршрутов как драйвера взаимной торговли", - сообщил глава РФПИ.

Он также напомнил, что совместно с малайзийскими структурами РФПИ оказывает поддержку компаниям обеих стран, заинтересованным в выходе на рынки друг друга.

14 мая в Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Дмитриев, который также является спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, принимает в них участие.

Кирилл Дмитриев РФПИ Khazanah Малайзия Анвар Ибрагим
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