"Росатом" предложил Малайзии строительство АЭС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" предложил Малайзии построить на ее территории АЭС, сказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев "Интерфаксу".

"Конечно", - ответил он на соответствующий вопрос, не уточнив, какого формата станции обсуждались.

Ранее Лихачев говорил, что целый ряд стран интересуются плавучими энергоблоками в исполнении "Росатома".

"Это много государств, у которых длинная береговая линия, скажем, Бразилия или Аргентина. Это много стран, у которых есть островная инфраструктура - Индонезия, Малайзия. И это страны как южные, так и страны, расположенные в холодных широтах", - говорил Лихачев весной 2023 г.