Россия договорилась с Малайзией о работе по увеличению поставок нефти

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Россия обсуждает увеличение поставок нефти в Малайзию, в том числе для соседних государств, сообщил "Интерфаксу" министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"У нас уже неплохое сотрудничество. Мы сейчас обсуждаем расширение этого сотрудничества. Обе стороны договорились о том, что мы будем поддерживать работу нашей компании для большего объема поставок в Малайзию, на создание в том числе в Малайзии хаба для соседних государств", - сказал он.

Добыча нефти в Малайзии в апреле составила 343 тыс. баррелей в сутки, что на 17 тыс. б/с меньше, чем в марте и почти на 60 тыс. б/с ниже, чем разрешено в рамках соглашения ОПЕК+, участником которого является Малайзия.