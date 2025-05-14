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Индекс МосБиржи опустился ниже 2925п на ослаблении нефти и в ожидании встречи РФ-Украина

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил дневные торги в среду коррекционным снижением, инвесторы фиксировали прибыль в ожидании переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, просела нефть (фьючерс на Brent просел к $66 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2925 пунктов на фоне укрепления рубля, лидировали в откате акции "Селигдара" (-2,4%), "Интер РАО" (-2,3%), ПАО "Полюс" (-2,3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2924,21 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1148,28 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 мая, составил 80,2237 руб. (-32,63 копейки).

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