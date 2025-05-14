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Покупка валюты клиентами банков в апреле достигла минимума с прекращения части валютных торгов на Мосбирже

Покупка валюты клиентами банков в апреле достигла минимума с прекращения части валютных торгов на Мосбирже
Фото Роман Пименов/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Суммарные покупки валюты клиентами банков (компании, небанковские финансовые организации и нерезиденты) в апреле достигли минимума с момента прекращения части валютных торгов на Московской бирже (с июля 2024 года), говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

В апреле на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке было направлено 1,8 трлн рублей (в I квартале 2025 года среднемесячный показатель составил 2,5 трлн рублей), отмечает ЦБ.

Он подчеркивает, что постепенное снижение спроса на валюту на внутреннем рынке оказывает дополнительную поддержку рублю.

Крупнейшие экспортеры в апреле сократили чистую продажу валюты на 2% - до $10 млрд c $10,2 млрд в марте из-за продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках. Среднедневные чистые продажи сократились на 6% и составили $455 млн. Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в феврале 2025 года (этот показатель ЦБ раскрывает с лагом) составило 99%, увеличившись на 19 процентных пунктов к январю.

Население в апреле на фоне устойчивого укрепления рубля продолжало осуществлять нетто-покупки валюты - их объем составил 68,5 млрд рублей (ЦБ расширил методику расчета этих данных). В марте нетто-покупки составляли 88,2 млрд рублей.

"На фоне укрепления рубля в I квартале 2025 года наблюдался тренд на рост нетто-покупок (валюты физлицами - ИФ) по сравнению с последними месяцами 2024 года. Тем не менее темпы покупок были ниже, чем в предыдущие два года", - отмечает ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что основным фактором укрепления рубля по-прежнему оставалось соотношение спроса и предложения на валюту на внутреннем рынке. В начале месяца на фоне повышения геополитической напряженности рубль ослабевал к основным мировым валютам, несмотря на падение индекса доллара США, но затем вернулся к укреплению.

По итогам апреля доллар США ослаб на 2,5%, до 81,56 рубля, юань - на 2,2%, до 11,20 рубля. В этом месяце курс доллара США относительно рубля достигал минимального значения (80,76 рубля) с июня 2023 года, а курс юаня относительно рубля - минимума с середины мая 2023 года (11,06 рубля).

"Несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность, волатильность рубля снизилась", - подчеркивает Банк России.

ЦБ РФ
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