Крупнейшие экспортеры в июне увеличили продажу валюты до $7,5 млрд с $7,3 млрд в мае

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в июне 2025 года увеличили продажу валюты на 3% - до $7,5 млрд с $7,3 млрд в мае - при сокращении среднедневных чистых продаж на 2% м/м, до $397 млн, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в апреле 2025 г. (эти данные ЦБ дает с лагом) составило 100%, увеличившись на 3 п.п. относительно марта.

В июне спрос на валюту на внутреннем рынке остался на уровне предыдущего месяца. Суммарные покупки валюты юрлицами - клиентами банков (компании, небанковские финансовые организации и нерезиденты) в июне, как и в мае, составили 1,6 трлн рублей, что в 2 раза меньше среднемесячных объемов в 2024 года.

Сокращение спроса на валюту происходит на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России, отмечается в докладе.

Физлица в июне приобрели валюту на биржевом и внебиржевом рынках на 77,9 млрд рублей после покупки на 111,0 млрд рублей в мае. Снижение спроса населения на иностранную валюту объясняется также сезонностью (в июне 2024 года уменьшили покупки на 33%, в 2023 года - на 58%).

Суммарные нетто-покупки иностранной валюты физических лиц с начала года составили 464 млрд рублей, что почти в 2 раза меньше аналогичного периода 2024 года.

В июне рубль незначительно укрепился относительно доллара США. Положительная динамика рубля наблюдается уже на протяжении семи месяцев подряд (с декабря 2024 года).

Основным фактором, влияющим на рубль, по-прежнему сохраняется высокая привлекательность российских долговых и процентных активов для граждан и компаний в условиях жесткой денежно-кредитной политики. По итогам июня доллар США к рублю подешевел на 0,2%, до 78,47 рубля ,юань укрепился на 0,5%, до 10,94 рубля.