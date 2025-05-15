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Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ до 542 млрд руб.

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-апреле 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,5% - до 542,3 млрд руб. по сравнению с 495,1 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении банка.

В апреле текущего года чистая прибыль выросла на 5,1% - до 137,8 млрд руб. (131,1 млрд руб. прибыли в апреле 2024 года).

Рентабельность капитала в январе-апреле текущего года выросла до 22,5% с 22,4% годом ранее, в апреле снизилась до 22,2% с 23,6%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе-апреле 2025 года снизились на 63,7% - до 84,3 млрд руб. В апреле этот показатель составил 19,5 млрд руб. Существенное влияние на размер созданных резервов оказывает укрепление рубля, отмечает банк.

Стоимость риска в январе-апреле текущего года без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,2% (1,6% годом ранее), в апреле - 0,8%.

Чистые процентные доходы за четыре месяца 2025 года выросли на 13,8%, достигнув 942,4 млрд руб. Этот показатель в апреле увеличился на 10,2% - до 230,8 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы в январе-апреле выросли на 0,5% - до 226,5 млрд руб. В апреле чистые комиссионные доходы снизились на 3,6% - до 57,6 млрд руб. Месячную динамику банк объясняет высокой базой прошлого года, сформированной за счет признания разовых эффектов по кредитным продуктам корпоративных и розничных клиентов.

Операционные расходы за четыре месяца текущего года выросли на 13,1% - до 327,5 млрд руб. В апреле этот показатель составил 89,7 млрд руб. (рост на 9,8%). Отношение расходов к доходам за январь-апрель составило 29,8%.

Базовый и основной капитал снизились за месяц на 0,5%, составив 6,403 и 6,553 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка за месяц вырос на 0,7% - до 7,237 трлн руб.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала в апреле снизились на 0,1 процентного пункта (п.п.) и 0,2 п.п. за месяц и составили 12,0% и 12,2% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала за месяц не изменился и составил 13,5%.

Сбербанк
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