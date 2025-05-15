Сбербанк в апреле нарастил розничные кредиты по РСБУ на 0,3%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в апреле нарастил розничное кредитование по РСБУ на 0,3% (после роста на 0,3% в марте), говорится в сообщении банка.

Корпоративное кредитование в апреле показало нулевую динамику (+0,2% без учета валютной переоценки) после роста на 0,5% в марте.

"Динамика кредитного портфеля остается под значительным давлением высокой ключевой ставки и жесткого макропруденциального регулирования", - заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Корпоративный кредитный портфель с начала года снизился на 1,8% (рост на 0,6% без учета валютной переоценки) и составляет 27,2 трлн руб. В апреле корпоративным клиентам было выдано 1,7 трлн руб. кредитов.

Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 0,2%, до 17,5 трлн руб. Частным клиентам в апреле было выдано 302 млрд руб. кредитов.

Портфель ипотеки в апреле увеличился на 0,8% после роста на 0,6% в марте. Портфель с начала года показал рост на 0,9%, до 11,1 трлн руб. В апреле банк выдал 188 млрд руб. ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов снизился в апреле на 2,2% после сокращения на 2,4% в марте. С начала года портфель снизился на 8,3%, до 3,5 трлн руб. на фоне сохраняющихся высоких ставок в экономике, отмечает банк. В апреле выдачи потребительских кредитов составили 80 млрд руб.

Доля просроченной задолженности сохранилась на уровне 2,5% на конец апреля.

Средства физических лиц в апреле выросли на 3,4% за месяц или на 5,7% с начала года (+6,7% без учета валютной переоценки) - до 29,2 трлн руб.

Средства юридических лиц уменьшились на 6,8% за месяц - до 11,5 трлн руб. (-6,5% без учета валютной переоценки) в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка, отмечает Сбер. С начала года снижение средств корпоративных клиентов составило 12,9% (-9,7% без учета валютной переоценки).