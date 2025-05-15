МЭА символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 г.

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 741 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало прирост на уровне 726 тыс. б/с. Таким образом, аналитики повысили прогноз на 15 тыс. б/с.

При этом оценки МЭА по спросу на нефть в целом были скорректированы в сторону повышения: в 2024 году он теперь оценивается в 103,16 млн б/с (оценка апреля - 102,82 млн б/с), в 2025-м - 103,9 млн б/с (предыдущая оценка - 103,54 млн б/с), в 2026-м - 106,66 млн б/с (предыдущая оценка - 106,23 млн б/с).

Символическое изменение прогноза по приросту обусловлено данными о мировом потреблении нефти за I квартал: по данным МЭА, рост спроса за этот период составил почти 1 млн б/с, в то время как годом ранее показатель был на уровне 830 тыс. б/с.

"Первые три месяца, скорее всего, останутся самым сильным кварталом 2025 года, поскольку необычайно мягкая зима прошлого года обусловила слабую базу для отопительного топлива, включая газойль, керосин и пропан. Мы считаем, что в оставшуюся часть 2025 года рост потребления будет продолжаться более умеренными темпами в 650 тыс. б/с и достигнет среднегодового прироста в 741 тыс. б/с", - говорится в отчете.

При этом аналитики МЭА подчеркивают, что недавнее падение котировок нефти, вызванное торговыми войнами, будет способствовать росту ее потребления. "Розничные цены на бензин и газойль уже снизились до многолетних минимумов в большинстве стран", - пишут в МЭА, отмечая, что дополнительным подспорьем для стран-импортеров служит и слабый доллар США.

Аналитики агентства отмечают, что в отличие от прошлого года, когда основной прирост мирового спроса на нефть обеспечил Китай, в текущем году география будет сильно диверсифицирована. Кроме КНР свой существенный вклад внесут Индия, страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Оценка роста мирового спроса на нефть в 2026 году была повышена до 760 тыс. б/с, что почти на 70 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось месяцем ранее.