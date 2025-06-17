МЭА чуть понизило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025 и 2026 годах

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 724 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало прирост на уровне 741 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили прогноз на 17 тыс. б/с.

Оценка роста спроса на нефть по итогам следующего года также‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ была символически снижена: с 760 тыс. б/с в предыдущем отчете до 739 тыс. б/с в актуальном.

МЭА скорректировало данные по спросу на нефть в целом в сторону понижения: в 2024 году он теперь оценивается в 103,04 млн б/с (оценка мая - 103,16 млн б/с), в 2025-м - 103,76 млн б/с (предыдущая оценка - 103,9 млн б/с), в 2026-м - 104,5 млн б/с (предыдущая оценка - 104,66 млн б/с).