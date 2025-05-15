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Автозавод "Урал" намерен запустить производство мостов для тяжелых грузовиков в 2026 году

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) планирует запустить серийное производство мостов для тяжелых грузовиков в начале 2026 года, открыл два участка по выпуску комплектующих. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП, предоставило льготные займы для проекта) со ссылкой на генерального директора автозавода Павла Яковлева.

"Благодаря оказанной Фондом развития промышленности финансовой поддержке в течение 2025 года новые технологии будут внедрены и на остальных участках, что позволит запустить (...) производство новых мостов уже с января 2026 года", - отметил Яковлев.

По данным пресс-службы, на одном из открытых участков установлен автоматизированный комплекс оборудования с ЧПУ для механической обработки тормозных барабанов и ступиц. Его мощность – до 120 тыс. ступиц и 145 тыс. тормозных барабанов в год.

Второй участок оснащен оборудованием для обработки цапф (служат опорой для вращающихся элементов моста) и чашек (входят в состав дифференциала). Здесь планируется выпускать до 55 тыс. комплектов цапф и чашек в год.

Отмечается, что комплектующие будут использоваться как в новых мостах, так и в уже выпускаемых мостах для грузовиков Урал-4320. Также планируется поставка изделий сторонним заказчикам.

Всего в рамках проекта по созданию мостов планируется ввести 11 производственных участков.

Как сообщалось, автозавод "Урал" реализует импортозамещающий проект по организации собственного производства мостов современной конструкции для автомобилей грузоподъемностью 9-16 тонн и строительно-дорожной техники. В частности, предприятие планирует выпускать ведущие мосты и неведущие передние оси для "Уралов", а также колесной строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники. В 2022 году автозавод получил льготные займы ФРП для реализации этого проекта на общую сумму 7 млрд рублей.

Автозавод "Урал" – крупный производитель грузовых автомобилей в РФ.

Автозавод "Урал" Челябинская область Миасс
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