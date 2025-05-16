Турбизнес ждет роста въездного турпотока летом на 15%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Турбизнес ожидает роста числа иностранных туристов в России этим летом на 15%, прежде всего, из Китая и стран Ближнего Востока за счет расширения авиасообщения, сказал на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"От летнего сезона мы ожидаем роста въездного турпотока на 15% по сравнению с прошлым годом. К сожалению, ключевым барьером, не дающим ему расти большими темпами, мы считаем недостаток авиаперевозки с зарубежными направлениями", - сообщил он.

По словам Уманского, более 22% от всего въездного турпотока приходится на Китай - в 2024 году он составил 1,12 млн.

"В этом году мы также рассчитываем на увеличение, в том числе за счет расширения авиационной перевозки. Но, на наш взгляд, ключевой потенциал увеличения турпотока из Китая содержится в приграничном туризме, который растет вне зависимости от транспортной составляющей. Так, активно растет турпоток в Амурскую область, Приморский край и Хабаровский край", - сообщил он.

По словам эксперта, туристы из Ближнего Востока также заинтересованы в поездках в Россию.

"В ближайшее время мы рассчитываем на постановку рейса из Саудовской Аравии, там тоже мы видим значительный потенциал спроса на поездки в Россию. В целом география туристического спроса достаточно широкая: помимо Ближнего Востока это и Индия, и страны Персидского залива, активизировался Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия и даже Тайвань", - заключил Уманский.