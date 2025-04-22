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Туроператоры прогнозируют рост числа оманских туристов в России после отмены виз

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Отмена виз для граждан Омана станет стимулом для еще большего роста турпотока из этой страны в Россию, в прошлом году он уже вырос в несколько раз, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Соглашение о взаимной отмене виз подписано во вторник по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тарек Аль Саидом. В соответствии с документом граждане обеих стран смогут находиться на территории другой страны без виз до 30 дней.

"Оман ввел безвизовый режим для россиян в 2020 году на срок до 14 дней. Поэтому наиболее заметный эффект от подписания соглашения ожидается в сегменте въездного туризма в Россию. Как рассказали в компании "Интурист", в прошлом году турпоток из Омана в Россию вырос практически в 5 раз. В этом году туроператоры ожидают еще большего роста", - говорится в сообщении.

Сейчас гражданам Омана для поездок в Россию нужно получать электронную визу, но, как поясняют в ассоциации, ее стоимость на человека составляет около $50, а оформление занимает 4 дня. Поэтому введение безвизового режима делает поездки и дешевле, и проще.

"Население Омана - около 5 млн человек. Однако платежеспособный спрос находится на высоком уровне, и для российского турбизнеса рынок очень интересен, так как турпоток из стран Персидского залива активно растет", - отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Между Россией и Оманом есть прямое авиасообщение. Авиакомпания Oman Air выполняет пять рейсов в неделю. Отмена виз, как считают туроператоры, может стать стимулом для увеличения числа рейсов.

Как отмечают в ассоциации, туроператоры надеются на взаимную отмену виз и с другими странами персидского залива, например, Катаром.

В соответствии с подписанным соглашением суммарный срок пребывания граждан РФ в Омане или граждан Омана в России не должен превышать 90 дней в течение календарного года. А целью въезда не должно являться постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получение разрешения на работу.

АТОР Оман туристы
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