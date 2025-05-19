Нефть Brent подешевела до $65,03 за баррель

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по Москве опускается на $0,38 (0,58%) до $65,03 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,88 (1,4%) до $65,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,31 (0,5%) до $62,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,87 (1,4%), до $62,49 за баррель.

Марка Brent подорожала на 1% по итогам прошлой недели, WTI выросла в цене на 2,4% на новости, что США и Китай договорились о временном снижении взаимных импортных пошлин. Вместе с тем рост сдержал оптимизм по поводу заключения ядерной сделки с Ираном, что потенциально может увеличить поставки нефти на мировой рынок.

"Ожидаемое увеличение добычи ОПЕК+ наряду с повышенной вероятностью заключения соглашения о ядерной программе Ирана возродило медвежьи настроения", - отметил Деннис Кисслер из BOK Financial.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило минимальные с января 473 единицы. Число газовых установок также снизилось на одну, до 100 единиц.