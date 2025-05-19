Brent подешевела до $64,7 за баррель

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть усилилось днем в понедельник.

К 13:30 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (1,09%), до $64,70 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,66 (1,06%), до $61,84 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 1%, WTI - на 2,4%.

Поддержку котировкам на прошлой неделе оказала новость о том, что США и Китай договорились о временном снижении взаимных импортных пошлин. Вместе с тем ожидания заключения ядерной сделки с Ираном, которое поможет увеличить поставки нефти на мировой рынок, сдержали рост цен.

В понедельник негативным фактором для мировых рынков выступает новость о том, что Moody's Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета. Moody's последним из "большой тройки" рейтинговых агентств удерживало рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей ступени.

"Нефть дешевеет в понедельник, но удивительно, что это довольно умеренное падение, с учетом негативной динамики фьючерсов на американские фондвые индексы, - отметил Бьярне Шилдроп, главный аналитик SEB по товарно-сырьевым рынкам. - Снижение цен и ослабление доллара могут вызвать повышенный глобальный спрос на нефть".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на выходных, что иранские власти ни при каких обстоятельствах не откажутся от достижений в военной сфере и в сфере мирного атома. При этом он заверил, что Тегеран готов продолжать переговоры с Вашингтоном по ядерной проблеме.