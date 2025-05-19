JPMorgan повысил рейтинг акций развивающихся рынков до "выше рынка" с "нейтрального"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Аналитики американского банка JPMorgan повысили рейтинг акций развивающихся рынков до "выше рынка" с "нейтрального" на фоне ослабления торговой напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона, передает Reuters.

"Деэскалация на американо-китайском торговом фронте уменьшает одно значительное препятствие для акций развивающихся рынков", - пишут аналитики.

Дополнительную поддержку котировкам этих инструментов окажет ослабление доллара США во втором полугодии, отмечает JPMorgan.

Банк сохраняет оптимизм в отношении рынков Индии, Бразилии, Филиппин, Чили, ОАЭ, Греции и Польши, а также видит перспективы на китайском рынке, особенно в технологическом секторе.

С 2021 года акции компаний развивающихся рынков отстают от бумаг развитых на 40%, пишет JPMorgan. При этом они торгуются гораздо дешевле: коэффициент "цена/прибыль" исходя из прогнозов прибыли на год вперед для развивающихся рынков составляет 12,4 против 19,1 у развитых.