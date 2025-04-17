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Глава МВФ заявила, что перезагрузка мировой торговой системы проверяет устойчивость экономики

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Устойчивость глобальной экономики вновь проходит проверку, в этот раз - перезагрузкой мировой торговой системы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Волатильность финансовых рынков растет. А неопределенность торговой политики буквально зашкаливает", - сказала она, выступая в Вашингтоне в четверг.

По мере обострения торговой напряженности цены на акции в мире упали. "Это напоминание о том, что мы живем в мире внезапных и стремительных изменений, - отметила она. - И поэтому надо реагировать мудро. Более сбалансированная, более устойчивая мировая экономика уже в пределах досягаемости. Мы должны действовать, чтобы достичь ее".

По ее словам, "торговая напряженность похожа на котел, который долгое время бурлил, а теперь выкипает". "В значительной степени то, что мы видим, является результатом эрозии доверия - доверия к международной системе и доверия между странами", - полагает Георгиева.

"Торговые дисбалансы вызывают торговую напряженность, - сказала она. - Затем следует национальная безопасность. В многополярном мире место, где производятся вещи, может иметь большее значение, чем их стоимость. Логика национальной безопасности гласит, что широкий спектр стратегических товаров - от компьютерных чипов до стали - должен производиться дома, и что за это стоит платить. Самодостаточность возвращается".

По ее словам, все эти опасения "сейчас вышли за рамки, оставив нас в мире, где промышленность получает больше внимания, чем сектор услуг, где национальные интересы возвышаются над глобальными проблемами, и где жесткие действия вызывают жесткие реакции".

Китай, ЕС и США - несмотря на относительно низкую долю импорта в их ВВП - являются тремя крупнейшими импортерами в мире. "Пока гиганты сталкиваются лицом к лицу, более мелкие страны оказываются втянутыми в противоречия, - сказала глава МВФ. - Размер имеет значение - их действия влияют на остальной мир".

Менее крупные развитые экономики и большинство развивающихся рынков в более значительной степени полагаются на торговлю для обеспечения своего роста и в результате более уязвимы, в том числе к более жестким финансовым условиям. Страны с низким уровнем дохода сталкиваются с дополнительной проблемой резкого сокращения потоков помощи, поскольку государства-доноры переключаются на решение внутренних проблем, заявила Георгиева.

"Неопределенность обходится дорого, - отметила она. - Стоимость одного товара может зависеть от тарифов в десятках стран. В мире двусторонних импортных пошлин, каждая из которых может расти или падать, планирование становится затруднительным. Результат? Корабли в море, не знающие, в какой порт плыть, инвестиционные решения откладываются, финансовые рынки нестабильны, сбережения растут из-за предосторожности. Чем дольше сохраняется неопределенность, тем выше стоимость".

Глава МВФ предупредила, что затяжная неопределенность повышает риск стресса на финансовом рынке. "Ранее в этом месяце мы наблюдали необычные движения на некоторых ключевых рынках облигаций и валют. Такие движения следует воспринимать как предупреждение. Все страдают, если ухудшаются финансовые условия", - добавила она.

Георгиева полагает, что "все страны должны удвоить усилия по наведению порядка в своих домах". "В мире повышенной неопределенности и частых потрясений нет места для отсрочки реформ по укреплению экономической и финансовой стабильности и повышению потенциала роста", - отметила она.

В заключение глава МВФ сказала, что в каждом вызове есть возможность.

"При достаточно сильном толчке то, что было невозможно, становится возможным. С холодной головой, ясным видением и сильной волей времена перемен могут стать временами обновления. Секрет того, чтобы воспользоваться моментом, заключается в сосредоточении всей энергии не на сохранении старого, а на построении нового - более сбалансированной и более устойчивой мировой экономики", - резюмировала она.

Кристалина Георгиева Китай МВФ США
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