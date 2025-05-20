Экспорт легковых машин из КНР в РФ за 4 месяца упал в 1,9 раза, грузовиков – в 4,9 раза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-апреле 2025 года упали почти вдвое, поставки грузовиков – почти в 5 раз, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

В январе-апреле экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ составил чуть менее $1,9 млрд (-47,2%), в апреле – $507,1 млн (-16,2% к марту этого года).

Поставки грузовиков за 4 месяца 2025 года обвалились 4,9 раза (на 79,7%) до $146,5 млн. За апрель их было поставлено на $50 млн (-16,9% м/м).

Экспорт из Китая в РФ частей и принадлежностей для моторных транспортных средств в отличие от поставок автомобилей с начала года показал рост: на 4,4% до $753,8 млн. В прошлом месяце их ввезено на $168,2 млн (-5% м/м).

Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ в 2025 году, $ млн*

Период Легковые авто Грузовые авто Автокомпоненты Январь 516,1 (-36%) 24,6 (-89,1%) 270 (+27,1%) Январь-февраль 749,9 (-48,8%) 40,8 (-87%) 408,6 (+10%) Январь-март 1354,9 (-41,8%) 98,5 (-78,3%) 585,6 (+9,5%) Январь-апрель 1862 (-47,2%) 146,5 (-79,7%) 753,8 (+4,4%)

* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса".

Как сообщалось в опубликованных недавно материалах к проекту поправок к федеральному бюджету РФ, прогноз бюджетных доходов от утилизационного сбора (уплачивается на каждый произведенный и каждый ввезенный в страну автомобиль), в текущем году был снижен почти на 450 млрд рублей до 1,56 трлн рублей. В пояснительной записке к проекту корректировка объяснялась "снижением прогнозируемых объёмов ввоза транспортных средств на фоне действия повышенных ставок сбора и ряда других платежей".