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Великобритания ввела санкции против волгоградской "Корпорации Красный Октябрь"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Власти Великобритании 20 мая внесли АО "Корпорация Красный Октябрь" (Волгоград) в санкционный список.

Основанием для внесения в санкционные списки стало участие компании в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в оборонной отрасли, говорится в сообщении правительства Великобритании.

АО "Корпорация Красный Октябрь" в июне 2023 года приобрело на торгах за 2,52 млрд рублей имущественный комплекс обанкротившегося АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" (ВМК "Красный Октябрь"). До этого компания арендовала производственные площади ВМК и непосредственно управляла предприятием.

В октябре 2021 года сообщалось, что АО "Группа РСЛ" (АО "Ренессанс-Лекс"), созданное бывшим директором юридического департамента ТМК Георгием Хурошвили, завершило сделку по приобретению акций АО "Корпорация Красный Октябрь". Данные о своих актуальных владельцах корпорация не публикует.

Арбитражный суд Волгоградской области признал ВМК "Красный Октябрь" банкротом 8 ноября 2018 года и ввел конкурсное производство. В декабре 2023 года суд завершил конкурсное производство в отношении ВМК.

ВМК существовал на одних производственных мощностях и по одному юридическому адресу с ЗАО "Волгоградский металлургический завод (ВМЗ) "Красный Октябрь. Конкурсное производство на ВМЗ действовало с 2012 года и было завершено в апреле 2024 года. На дату финального судебного заседания ВМЗ имел непогашенные текущие требования на сумму 6,9 млрд рублей.

"Корпорация Красный Октябрь" производит более 1 тыс. марок стали специального назначения и 500 видов профилей проката.

Великобритания АО "Корпорация Красный Октябрь" Волгоград
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