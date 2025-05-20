ЕС включил в санкционные списки рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ЕС включил в санкционные списки две российские рыболовецкие компании - "Норебо" и "Мурман СиФуд", базирующиеся в Мурманске.

Как сообщается в официальных документах ЕС, суда компании "Норебо" "демонстрируют особые схемы движения, которые не соответствуют обычной экономической практике и рыболовной деятельности", они неоднократно находились в непосредственной близости от критически важной инфраструктуры и военных объектов. Авторы документа также отмечают, что суда, управляемые "Норебо", оснащены технологиями, которые могут быть использованы для шпионажа.

В вину компании также вменяется то, что она "получила несколько кредитов от Сбербанка, российского государственного банка".

В состав группы "Норебо" входят крупные рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока, торговые предприятия, осуществляющие продажу рыбопродукции холдинга в России и за ее пределами, рыбоперерабатывающая фабрика и грузовой терминал с морозильными складами и причальными линиями, а также компании, осуществляющие административное управление активами холдинга.

"Мурман СиФуд" (учреждена в июне 1997 года), помимо рыболовства, занимается производством мороженой рыбопродукции, филе и консервов в море и на береговых фабриках, оптовой продажей рыбопродукции. Флот состоит из пяти судов.