Норвегия вслед за ЕС введет санкции против двух рыбопромысловых компаний из России

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В правительстве Норвегии пообещали скоро ввести санкции против двух российских рыбопромысловых компаний, АО "Норебо" и "Мурман Сифуд", которые уже включены в санкционные списки Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Власти обвиняют эти компании в участии в разведдеятельности, угрожающей интересам Норвегии.

Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на перевод средств гражданами Норвегии этим организациям. Суда этих двух компаний также лишатся доступа в норвежские порты и воды.

В кабмине отметили, что утверждённые санкционные списки опубликуют на сайтах правительства и Минюста "в кратчайшие сроки".

ЕС включил "Норебо" и "Мурман Сифуд" в 17-й пакет санкций против России 20 мая.