В Великобритании инфляция в апреле ускорилась до 3,5%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 3,5% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление ONS.

Инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте.

Аналитики в среднем прогнозировали рост цен в прошлом месяце на 3,3%, по данным Trading Economics.

Годовой темп роста потребительских цен в апреле стал самым высоким с января 2024 года.

Жилищные и коммунальные услуги подорожали на 7,8% (в марте - на 1,8%), продукты питания и безалкогольные напитки - на 3,4% (на 3%), развлечения и отдых - на 3,1% (на 2,4%), транспортные услуги - на 3,3% (на 1,2%), рестораны и гостиницы - на 2,7% (на 3%). Стоимость одежды и обуви снизилась на 0,4% (после роста на 1,1%), мебели и предметов домашнего обихода - на 0,5% (после увеличения на 0,5% в марте).

Потребительские цены в Британии в апреле относительно предыдущего месяца повысились на 1,2%, в то время как в марте был зафиксирован подъем на 0,3%.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core, базовая инфляция) увеличились на 3,8% за год и на 1,4% за месяц. В марте первый показатель вырос на 3,4%, второй - на 0,5%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце ускорилось до 4,5% в годовом выражении с мартовских 3,2%. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI в апреле поднялся на 1,7% м/м после увеличения на 0,3% в марте.