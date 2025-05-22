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Минсельхоз заявил, что рост цен на овощи определяют импортные продукты

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Уровень цен на овощи в России сейчас определяет импортная продукция, заявил Минсельхоз.

"На данный момент прошлогодний урожай овощей практически закончился, и на полки поступает импортная продукция из дружественных стран, которая определяет цены на рынке", - говорится в сообщении.

Как считают в Минсельхозе, росту самообеспеченности и снижению зависимости от импорта будет способствовать увеличение мощностей по хранению овощной продукции. Для этого производителям возмещается часть прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов, льготные кредиты. "По состоянию на начало 2025 года суммарная мощность хранения овощей и картофеля увеличилась до 9,2 млн тонн, что на 147 тысяч больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Как считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, необходимо увеличить мощности единовременного хранения до 11 млн тонн. Это позволит в будущем более равномерно распределять объемы овощей на рынке, сглаживая ценовые колебания и обеспечивая стабильность поставок, отметил он.

По словам председателя Картофельного союза Сергея Лупехина, в 2025 году импортная продукция стала поставляться в Россию раньше, что отразилось на розничных ценах. Уже в июне в торговлю начнут поступать овощи открытого грунта с юга, в июле - из регионов средней полосы. "К концу лета мы будем полностью обеспечены отечественной продукцией. Увеличение предложения благоприятно повлияет на ценовую динамику - стоимость овощей во второй половине года традиционно снижается. Ожидаем, что так будет и в этом сезоне", - заявил он.

Как сообщил Росстат, капуста в стране с начала года подорожала в 1,58 раза, картофель - в 1,56 раза, свекла - в 1,52 раза, лук - на 40,7%, морковь - на 31,3%, яблоки - на 13,5%, бананы - на 3,6%.

За неделю с 13 по 19 мая цены на свеклу выросли на 5,3%, капусту - на 4,5%, морковь - на 4,4%, лук - на 2,5%, картофель - на 1,7%, яблоки - на 1,1%. В то же время огурцы подешевели на 10,4%, помидоры - на 7,6%.

Минсельхоз Росстат Картофельный союз Сергей Лупехин Илья Березнюк
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