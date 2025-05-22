Глава Минсельхоза заявила о стабильности цен на дизтопливо для аграриев

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Стоимость летнего дизтопива для аграриев находится на уровне прошлого года, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Для бесперебойного обеспечения сезонных полевых работ с Минэнерго проработаны рекомендуемые объемы поставки топлива. Стоимость летнего дизеля стабильная и находится на уровне прошлого года, совместно с Минэнерго мы за этим следим на ежедневной основе", - сказала она.

В свою очередь министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что цены на дизтопливо находятся на "нормальном уровне, рост составил менее полпроцента".

"Мы вместе с Минсельхозом ежегодно утверждаем рекомендуемые объемы поставки топлива на март-ноябрь, на основной период полевых работ, и мониторим ситуацию. Объемы готовятся на основании заявок субъектов Российской Федерации и согласовываются с нефтяными компаниями. На 2025 год утверждены заявки - 1,4 млн тонн дизельного топлива, 100 тыс. тонн бензина. В случае увеличения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в моторном топливе Минэнерго готово согласовать дополнительные объемы поставок", - заявил он.

"Также мы совместно с ФАС России следим за ситуацией с ценами на ГСМ для сохранения справедливого ценообразования, учитывая высокую социальную значимость вопроса. В настоящее время цены на дизельное топливо находятся на нормальном уровне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил менее полпроцента. Топливообеспечение аграриев является приоритетной задачей для нефтяных компаний, и сельскохозяйственные товаропроизводители будут обеспечены топливом в полном объеме, и беспокойство это у нас не вызывает", - добавил Цивилев.