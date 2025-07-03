Минсельхоз призвал регионы сообщать об обеспокоенности аграриев ситуацией с ГСМ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с горючим для аграриев на сегодня оценивается как штатная, но есть моменты, которые начинают беспокоить, заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на сессии в рамках Всероссийского дня поля в Волгоградской области.

"На сегодняшний день ситуация оценивается как штатная. Тем не менее, мы видим некоторые сигналы от коллег из регионов, что ситуация начинает каким-то образом беспокоить аграриев", - сказал он, попросив обратить на это "особое внимание".

"Традиционно у нас действует совместно с вами совместный план поставок, который мы утверждаем совместно с Минэнерго. Поэтому если есть вопросы, сложности, доведите до нас, пожалуйста, информируйте, - сказал он. - Будем вопросы ставить перед правительством, в случае необходимости - соответствующие принимать решения".

Ко 2 июля посевы зерновых и зернобобовых культур в России были обмолочены с 1,2 млн га против 4 млн га годом ранее. Собрано 3,8 млн тонн против 16,5 млн тонн год назад.