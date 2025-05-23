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Минфин предложил оставить для НПЗ обратный акциз при срыве модернизации в 2024 году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые позволят нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) сохранить получение обратного акциза, даже если в 2024 году были допущены срывы сроков модернизации. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой документа.

Изменения предложены в пакете правительственных поправок ко второму чтению законопроекта №835237-8.

Речь идет об изменениях в статью 179.7 НК РФ, которая регулирует механизм возврата акцизов компаниям, заключившим с Минэнерго соглашения о модернизации НПЗ. Такие соглашения дают право на выплату обратного акциза при условии инвестиций не менее 60 млрд руб. или увеличении производства бензина класса 5 до 10% от объема переработки. При этом у Минэнерго есть право в одностороннем порядке расторгать соглашения при нарушении графика работ - законопроект вносит поправки в пункт 5.2 статьи 179.7 НК РФ, которая регулирует полномочия Минэнерго по расторжению таких соглашений.

В действующей редакции министерство ежегодно, до 1 июля, проверяет, как в предыдущем году выполнялись мероприятия по модернизации. Если хотя бы одно мероприятие выполнено с нарушением сроков, ведомство расторгает соглашение в одностороннем порядке.

Исключения действовали только для следующих случаев: срывов сроков в 2022-2023 гг., если мероприятия завершены до 31 декабря 2023 г.; срывов сроков в 2023 г. для проектов стоимостью от 60 млрд руб., если мероприятия будут завершены до конца 2025 г.

Минфин предлагает ввести дополнительное послабление для 2024 г. - в случае срыва сроков модернизации соглашение не будет расторгнуто, если компания заранее согласует перенос сроков или замену участника проекта в установленном порядке. Такие изменения допускаются по правилам пункта 5.1 статьи 179.7 НК РФ - в частности, возможен перенос отдельных мероприятий не более чем на шесть месяцев от первоначального графика.

В случае принятия поправка вступит в силу со дня официального опубликования.

Соглашение о модернизации НПЗ может заключить российская компания, которая в 2017 г. направила на переработку более 600 тыс. тонн нефти, владеет или использует на законных основаниях необходимыми производственными мощностями (установки для переработки нефти) и оборудованием для измерения объёмов сырья.

При этом компания должна соответствовать хотя бы одному из двух условий. Первое – после модернизации она будет производить не менее 10% бензина класса 5 от общего объёма перерабатываемой нефти - по итогам каждого года. Второе – стоимость модернизационных проектов, которые войдут в соглашение, составляет не менее 60 млрд руб., если объекты вводятся в эксплуатацию в период с 1 июля 2014 г. по 1 января 2026 г.

Минфин РФ Минэнерго
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