"Циан" сообщил о подорожании жилья в России вдвое за пять лет

Подсчеты сделаны по данным 170 крупных городов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Цена на жилье на вторичном рынке городов России с населением более 100 тысяч человек (170 городов) выросла в два раза в период с весны 2020 до весны 2025 года, подсчитали в "Циан".

"За пять лет цена квадратного метра на вторичном рынке в среднем по анализируемым городам стала выше в два раза. Рост зафиксирован во всех городах, нет ни одной локации, где цены не изменились или стали ниже", - говорится в исследовании "Циан.Аналитики".

Минимальный рост средней цены квадратного метра (до 50%) зафиксирован в Нефтеюганске, Южно-Сахалинске, Нижневартовске, Москве (41%), Владивостоке, Березниках, Ханты-Мансийске и Салавате.

Сильнее всего увеличились цены метра в Кисловодске (почти в 4 раза), Дербенте (в 3 раза), Ессентуках, Каспийске, Бийске, Пятигорске, Челябинске, Майкопе, Улан-Удэ (более, чем в 2,5 раза

Среди городов-миллионников максимальные темпы роста зафиксированы в Челябинске (в 2,6 раз), Казани и Омске (в 2,3 раза), минимальные - в Москве (+41%), Петербурге (+70%) и Уфе (по +81%).