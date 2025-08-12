Высокий сезон на рынке недвижимости не состоялся из-за дорогой ипотеки

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Активного сезона на рынке загородной недвижимости в 2025 году не было, поскольку дорогая ипотека ограничила спрос и рост цен, выяснили в "Циан.Аналитике".

"Потенциальный спрос на рынке на 25% ниже лета 2024 года. Среди причин - заградительно высокие ставки по ипотеке, ужесточение её выдачи по льготным программам, адаптация к переходу на использование эскроу-счетов, рост цен на строительные материалы. Сезонная активность в этом году была выражена слабо", - говорится в исследовании.

Выбор на рынке за лето увеличился на 2% - низкий спрос ведет к накоплению предложения в экспозиции. Сейчас на площадке представлено около 93 тысяч лотов.

За лето дома подорожали лишь на 1%, за год - на 6%. Темпы роста снизились относительно предыдущих лет. Средняя стоимость домов почти не меняется с начала года. Наибольшие темпы роста цен за летний период - в Костромской и Курганской областях, Республике Алтай (+14-18%). В Московской и Ленинградской областях дома стали дешевле на 1%.