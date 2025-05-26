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Совет директоров Segezha рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 год

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров подконтрольного АФК "Система" лесопромышленного холдинга Segezha Group ожидаемо рекомендовал акционерам на годовом собрании отказаться от дивидендов за 2024 год.

Годовое собрание акционеров Segezha должно пройти в заочной форме 23 июня, дата закрытия реестра для участия в голосовании - 2 июня.

По итогам 2024 года Segezha получила чистый убыток в размере 22,3 млрд рублей, что на 33% больше, чем в предшествовавшем году. Отрицательный свободный денежный поток составил 22,7 млрд рублей (годом ранее - 17,7 млрд рублей).

Дивидендная политика компании, утвержденная еще в период подготовки к IPO в 2021 году, предполагает направление с 2024 по 2026 год на дивиденды 75-100% скорректированного FCF. До 2023 года включительно ежегодные выплаты должны были составлять от 3 млрд рублей до 5,5 млрд рублей. По итогам успешного 2021 года Segezha выплатила акционерам 16,6 млрд рублей, за 2022 год на фоне санкций, падения прибыли и высокой закредитованности выплат уже не было, в убыточном 2023 году компания дивиденды также не платила.

Segezha Group – вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

В настоящее время компания проводит по закрытой подписке размещение дополнительной эмиссии акций по цене 1,8 руб./бумага, участниками которой, как ожидается, станут АФК "Система" и банки-кредиторы компании. В случае размещения допэмиссии в полном объеме (62 млрд 760 млн акций), уставный капитал компании увеличится в 5 раз.

Segezha Segezha Group
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