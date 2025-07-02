Акционеры Segezha отказались от дивидендов за 2024 год

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры подконтрольной АФК "Система" Segezha Group на годовом собрании решили не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении лесопромышленного холдинга.

Годовое собрание Segezha состоялось в очно-заочной форме 26 июня.

В конце мая совет директоров компании рекомендовал акционерам на ГОСА отказаться от дивидендов.

"В связи с отсутствием у общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года решение о распределении прибыли общества по результатам 2024 года не принимать, дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в тексте решения ГОСА.

По итогам 2024 года Segezha получила чистый убыток в размере 22,3 млрд рублей, что на 33% больше, чем в предшествовавшем году. Отрицательный свободный денежный поток составил 22,7 млрд рублей (годом ранее - 17,7 млрд рублей).

Дивидендная политика компании, утвержденная еще в период подготовки к IPO в 2021 году, предполагает направление с 2024 по 2026 год на дивиденды 75-100% скорректированного FCF. До 2023 года включительно ежегодные выплаты должны были составлять от 3 млрд рублей до 5,5 млрд рублей. По итогам успешного 2021 года Segezha выплатила акционерам 16,6 млрд рублей, за 2022 год на фоне санкций, падения прибыли и высокой закредитованности выплат уже не было, в убыточном 2023 году компания дивиденды также не платила.

Акционеры на годовом собрании также избрали совет директоров в новом составе. Как ранее сообщалось, на 9 мест было номинировано 9 человек, из которых пятеро уже ранее входили в совет: Александр Крещенко (в июне покинул пост президента компании, при этом сообщалось, что он сохранит место в совете директоров), экс-CEO, председатель совета директоров Segezha Михаил Шамолин, старший управляющий партнер АФК "Система" Али Узденов, президент Финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров, генеральный директор ООО "Паскаль Медикал" Максим Сарманов.

Новыми членами совета должны были стать Олег Бочаров, ранее курировавший лесопромышленный комплекс в должности замглавы Минпромторга, а ныне первый заместитель генерального директора "Объединенной авиастроительной корпорации", и председатель совета Аналитического центра "Форум" Александр Волошин, в прошлом занимавший пост руководителя администрации президента РФ. Также в совет директоров планировалось включить первого вице-президента ПАО АФК "Система" - руководителя комплекса финансов и инвестиций Илью Филатова и вице-президента по стратегии и инновациям МТС Евгения Черешнева.

Они займут в совете директоров Segezha места главы ГК "Экосистема МТС" Ровшана Алиева, вице-президента по управлению персоналом АФК "Система" Светланы Матвеевой, гендиректора подконтрольной АФК "Система" группы компаний "Народные художественные промыслы" Романа Музыки, а также независимого директора Евгения Потапова.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей по 8 руб./бумага. В июне этого года компания завершила допэмиссию 62 млрд 760 млн акций по 1,8 руб./бумага в пользу основного бенефициара и банков-кредиторов и направила привлеченные 113 млрд руб. на снижение долга.

Уставный капитал Segezha по итогам размещения вырос в пять раз, до 78 млрд 450 млн акций номиналом 0,1 руб. каждая. Распределение долей акционеров после допэмиссии не сообщалось, известно, что контроль сохранился за АФК (до размещения "Система" владела 62,2%, в свободном обращении находилось 24,25% акций, суммарная доля членов совета директоров и правления была 4%).