Мантуров заявил, что предприятиям РФ непросто при высокой ставке и крепком рубле

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские производители оказались в сложной ситуации из-за длительного действия высокой ставки ЦБ и одновременного укрепления рубля, от правительства и регулятора требуется принятие решений по улучшению ситуации. С таким заявлением выступил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам совещания президента РФ с представителями российских деловых кругов.

"Могу сказать, что непросто российским компаниям. Это касается не только обрабатывающей промышленности, в целом широкого перечня отраслей экономики", - ответил он на вопрос журналистов, справляются ли российские компании с текущим уровнем ставки ЦБ.

"Здесь два ключевых момента. С одной стороны, это высокая ставка, а с другой стороны, крепкий рубль. Наверное, кому-то это в кратковременный период времени выгодно, тем, кто импортирует. Но дело в том, что импорт снижается из-за того, что ключевая ставка высокая. А для экспортеров это вредно", - сказал первый вице-премьер.

"Поэтому здесь, я думаю, что нужно думать и принимать определенные решения", - считает первый замглавы правительства.

Комментируя перспективы принятия каких-то мер по поддержке предприятия, Мантуров сказал: "Я не могу сказать за Центральный банк в этой части, но правительство очень чутко и своевременно мониторит ситуацию по широкому перечню отраслей экономики, в частности, вместе с Александром Валентиновичем Новаком (вице-премьером РФ - ИФ) мы в ежедневном режиме сверяем часы, какие отрасли и конкретно какие предприятия нуждаются в какой конкретной поддержке".

Мантуров также ответил на вопрос, стоит ли вводить дополнительные протекционистские меры для поддержки российских производителей. "Где мы видим уже серьезный уровень импортонезависимости или импортозамещенности, как минимум, мы должны сохранить требования для поддержки нашего российского производителя или разработчика, который в непростой период времени активно занимался разработкой и внедрением производства той востребованной продукции, которая исчезла с рынка, или производитель, или поставщик ушел с этого рынка", - сказал он, добавив, что "нигде, где это (протекционизм - ИФ) избыточно, никто не собирается делать в ущерб в целом экономике страны или тем отраслям экономики, где это вредно".