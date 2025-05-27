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СД "Смарттехгрупп" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания "КарМани", рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в материалах компании.

Собрание акционеров пройдет 30 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании - 6 июня.

ПАО "Смарттехгрупп" в 2024 году сократило чистую прибыль по МСФО на 58% - до 235 млн рублей по сравнению с 554 млн рублей в 2023 году.

В феврале совет директоров СТГ утвердил новую дивидендную политику, которая предполагает выплаты от 50% прибыли по МСФО, но не более 100% прибыли по РСБУ. По итогам 2023 года компания дивиденды не выплачивала.

Ежегодная выплата дивидендов - одно из ключевых условий партнерства СТГ и ПСБ, о котором было объявлено осенью прошлого года. В рамках партнерства планируется запуск совместной платформы автокредитования. Банк также сообщал о планах довести свою долю в компании до 25%.

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она- специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. МФК "КарМани" является 100%-м дочерним обществом "Смарттехгрупп". Торги акциями СТГ стартовали на Мосбирже 3 июля 2023 года.

По данным на конец марта 2024 года, 22,42% акций СТГ было на балансе ЗПИФ "Газпромбанк-инвестиционный" под управлением АО "ААА Управление капиталом". Гендиректору СТГ Антону Зиновьеву принадлежало 14,03%, ООО "Меридиан" - 7,96%, Станиславу Корнилову - 5,09%, акционерам с долей, не превышающей 5%, - 50%. Позднее Зиновьев сократил свою долю до 10,16%, а затем до 6,02%. Более поздние данные о структуре собственников СТГ не раскрывались.

CarMoney КарМани Смарттехгрупп
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