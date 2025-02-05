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Совет директоров "Смарттехгрупп" утвердил новую дивидендную политику

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, утвердил новую дивидендную политику, сообщает СТГ.

Сам документ пока не опубликован. Гендиректор СТГ Анна Калугина в конце января сообщала, что новая дивидендная политика будет предполагать ежегодные выплаты от 50% прибыли. Обязательным условием для выплаты дивидендов будет соблюдение достаточности капитала дочернего МФК "КарМани" в соответствии с требованиями ЦБ на уровне 8%.

Прошлая дивидендная политика СТГ предполагала выплаты не реже одного раза в год в размере от 25% до 50% чистой прибыли по РСБУ. По итогам 2023 года СТГ дивиденды не выплачивала. Решение по дивидендам за 2024 год пока не принималось.

Промсвязьбанк (ПСБ) и СТГ в сентябре 2024 года объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого пройдет запуск совместной платформы автокредитования. Банк также сообщил о планах довести свою долю в компании до 25%. Одним из ключевых условий партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО "СТГ".

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. МФК "КарМани" является 100%-ным дочерним обществом "Смарттехгрупп". Торги акциями СТГ стартовали на "Мосбирже" 3 июля 2023 года.

По данным на конец марта 2024 года 22,42% акций СТГ было на балансе ЗПИФ "Газпромбанк-инвестиционный" под управлением АО "ААА Управление капиталом". Гендиректору СТГ Антону Зиновьеву принадлежало 14,03%, ООО "Меридиан" - 7,96%, Станиславу Корнилову - 5,09%, акционерам с долей, не превышающей 5%, - 50%. Позднее Зиновьев сократил свою долю до 10,16%, а затем до 6,02%. Более поздние данные о структуре собственников СТГ не раскрывались.

СТГ CarMoney Анна Калугина Смарттехгрупп АО "ААА Управление капитал КарМани
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