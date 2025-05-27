Restore: размещает ЦФА на 1 млрд рублей под 24,25% годовых

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ООО "реСтор" (розничная сеть магазинов техники и электроники, работает под брендом restore:) разместит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 1 млрд рублей на платформе Альфа-банка, говорится в решении о выпуске на сайте кредитной организации.

Выпуск представлен в форме денежного требования с фиксированной доходностью 24,25% годовых и ежемесячными выплатами. Дата погашения – 2 марта 2026 года.

Стоимость одного ЦФА – 1 тыс. рублей. Сбор заявок проходит до 15:00 2 июня.

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

ЦБ включил платформу банка, А-Токен, в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года.

Сеть restore: состоит из 85 магазинов в 22 городах страны. Основным брендом в restore: выступает продукция Apple. Restore: входит в группу компаний Inventive Retail Group.