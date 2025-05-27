Поиск

Restore: размещает ЦФА на 1 млрд рублей под 24,25% годовых

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ООО "реСтор" (розничная сеть магазинов техники и электроники, работает под брендом restore:) разместит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 1 млрд рублей на платформе Альфа-банка, говорится в решении о выпуске на сайте кредитной организации.

Выпуск представлен в форме денежного требования с фиксированной доходностью 24,25% годовых и ежемесячными выплатами. Дата погашения – 2 марта 2026 года.

Стоимость одного ЦФА – 1 тыс. рублей. Сбор заявок проходит до 15:00 2 июня.

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

ЦБ включил платформу банка, А-Токен, в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года.

Сеть restore: состоит из 85 магазинов в 22 городах страны. Основным брендом в restore: выступает продукция Apple. Restore: входит в группу компаний Inventive Retail Group.

ООО "реСтор" restore: Inventive Retail Group ЦФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Закрытие воздушного пространства РФ поставило авиакомпанию Finnair на грань выживания

Закрытие воздушного пространства РФ поставило авиакомпанию Finnair на грань выживания

Доля национальных валют в расчетах между странами СНГ достигла 90%

Доля национальных валют в расчетах между странами СНГ достигла 90%

FT сообщила о намерении Trump Media привлечь $3 млрд для покупки криптовалют

Путин напомнил, что McDonald's повел себя недобросовестно при уходе с рынка в РФ

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6437 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });