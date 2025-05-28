Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 1,5%, за январь-апрель составил 1,2%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в апреле 2025 года составил 1,5% в годовом сравнении после роста на 0,8% в марте, 0,2% в феврале и на 2,2% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-апрель 2025 года промпроизводство в РФ выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечалось, резкое замедление годовых темпов роста в промышленности в феврале объяснялось "лишним" днем в этом месяце високосного 2024 года.

Данные по промышленности в апреле 2025 года оказались немного лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, предусматривал рост промпроизводства РФ за апрель на 1,3%.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промышленность РФ в апреле выросла на 0,9% после снижения на 0,7% в марте, роста на 0,3% в феврале и падения на 3,4% в январе.

В апреле 2025 года замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 3,0% в годовом сравнении с 4,0% в марте (за январь-апрель обработка выросла на 4,2%).

В добывающем секторе в апреле 2025 года снижение составило 1,0% в годовом выражении после падения на 4,1% в марте (за январь-апрель снижение в добыче на 3,0%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в апреле был зафиксирован рост на 2,3% после снижения на 2,1% в марте (за январь-апрель снижение на 2,7%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение в апреле составило 3,3% после снижения на 1,4% в марте (за январь-апрель снижение на 1,0%).

Отрасли, показавшие в апреле 2025 года рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 22,9%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 18,6%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 17,3%; ремонт машин и оборудования - 13,3%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 8,5%; добыча металлических руд - 3,1%; производство химических веществ и химических продуктов - 2,9%; добыча угля - 2,5%; производство кокса и нефтепродуктов - 2,3%; добыча прочих полезных ископаемых - 2,0%; производство текстильных изделий - 1,7%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 0,6%.

Отрасли, снизившие объемы производства в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 14,0%; производство кожи и изделий из кожи - 9,5%; металлургическое производство - 7,8%; производство одежды - 6,4%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 5,9%; производство табачных изделий - 5,3%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - 4,9%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 4,7%; производство мебели - 2,8%; производство электрического оборудования - 1,6%; производство бумаги - 1,3%; производство продуктов питания - 0,6%, напитков - 0,2%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2024 году составил 4,6% после повышения на 4,3% в 2023 году.

В 2025 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 1,9% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале мая).

Минэкономразвития РФ в конце апреля повысило свой прогноз по росту промышленности в 2025 году до 2,6% с 2,0% в сентябрьской версии.