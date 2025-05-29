Оценка сокращения ВВП США в I квартале пересмотрена до 0,2%

Ожидалось сокращение на 0,3%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Экономика США в первом квартале 2025 года сократилась на 0,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны.

Ранее сообщалось о сокращении на 0,3%. Аналитики, принимавшие участие в опросе Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Для сравнения: в четвертом квартале 2024 года ВВП увеличился на 2,4%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в январе-марте повысились на 1,2%, что является самым низким показателем со второго квартала 2023 года. Предварительно сообщалось о росте на 1,8%. В октябре-декабре потребрасходы выросли на 4%.

Госрасходы упали на 4,6% (в четвертом квартале они повысились на 4%), что стало максимальным сокращением с первого квартала 2022 года.

Инвестиции в основные активы увеличились на 7,8%. В том числе капвложения в нежилищные активы выросли на 10,3%, в жилищный сектор - сократились на 0,6%.

Экспорт повысился на 2,4%. Импорт взлетел на 42,6%, поскольку бизнес накапливал запасы перед введением импортных пошлин.

Индекс потребительских цен PCE в первом квартале увеличился на 3,6% относительно предыдущих трех месяцев (в октябре-декабре - на 2,4%).

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, вырос на 3,4% (в предыдущем квартале - на 2,6%). Ранее сообщалось о росте на 3,5%.

Представленная Минторгом в среду информация является второй оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация окончательных данных за первый квартал запланирована на 26 июня.