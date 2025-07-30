ВВП США во II квартале вырос на 3%, лучше прогноза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экономика США во втором квартале 2025 года выросла на 3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным Министерства торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали повышения на 2,3%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в апреле-июне повысились на 1,4% (после роста на 0,5% в январе-марте). Госрасходы увеличились на 0,4% после сокращения на 0,6%.

Темпы роста инвестиций компаний в основные активы замедлились до 0,4% (с 7,6% в первом квартале). Капвложения в жилищном секторе упали на 4,6% (после снижения на 1,3%).

Экспорт уменьшился на 1,8%, что стало максимальным снижением со второго квартала 2023 года. Импорт рухнул на 30,3% после резкого скачка в первом квартале, когда бизнес накапливал запасы перед введением импортных пошлин.

Индекс потребительских цен PCE во втором квартале увеличился на 2,1% относительно предыдущих трех месяцев. В январе-марте он повысился на 3,7%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, вырос на 2,5% (в первом квартале - на 3,5%).