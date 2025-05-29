Автозавод "Урал" реализует с господдержкой IT-проект стоимостью более 450 млн рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) с июня начнет реализацию проекта, предусматривающего доработку и внедрение программного комплекса на площадке нового сборочного корпуса, сообщила компания.

Проект "Цифровое производство Урал" будет профинансирован с использованием гранта на сумму 217 млн рублей, который компания получит по итогам конкурсного отбора от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода, общие затраты на реализацию проекта оцениваются в сумму свыше 450 млн рублей.

В рамах проекта автозавод в качестве якорного заказчика и группа компаний Prof-IT Group (разработчик программного обеспечения, ПО) доработают и внедрят программный комплекс на площадке нового сборочного корпуса. Разработанное ПО в дальнейшем можно будет тиражировать на другие производства завода, а также компании отрасли.

Отмечается, что за счет интеграции "с автоматизированной системой управления технологическим процессом, системами автоматической диагностики и испытаний продукции, будет обеспечен высокий уровень контроля технологических процессов и конечной продукции".

По данным компании, автозавод стал получателем гранта РФРИТ второй раз. Ранее при поддержке РФРИТ компания реализовала импортозамещающий проект по цифровой трансформации "Комплексное решение "Цифровой Урал". От западного ПО к отечественному", общая сумма которого составила порядка 180 млн рублей.

Как сообщалось, автозавод в мае открыл второй сборочный корпус мощностью более 5,5 тыс. автомобилей в год.

Автозавод "Урал" – крупный производитель грузовых автомобилей в РФ.

