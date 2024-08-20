Чистая прибыль "Ингосстраха" за I полугодие выросла на 57%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года чистая прибыль СПАО "Ингосстрах" увеличилась на 57% и составила 14,329 млрд рублей против 9,132 млрд рублей годом ранее, сказано в промежуточной отчетности страховщика по ОСБУ.

Активы компании выросли более чем на 8% и на 30 июня 2024 года превысили 353 млрд рублей против 326 млрд рублей на ту же дату годом ранее.

Капитал страховщика увеличился почти на 12% и составил 130,6 млрд рублей на 30 июня 2024 года по сравнению с 116,7 млрд рублей на 31 декабря 2023 года.

Уставный капитал компании за период остался без изменения - 28,3 млрд рублей.

Резервы страховщика по страхованию иному, чем страхование жизни, выросли на 7% - до 182 млрд рублей против 175 млрд рублей годом ранее.

Страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования за I полугодие текущего года увеличились на 12% - до 103,8 млрд рублей против 91,3 млрд рублей по итогам I полугодия 2023 года.

Общие выплаты страховщика за период выросли на 23% - до 48,1 млрд рублей по сравнению с 39,1 млрд рублей в I полугодии 2023 года.

Доход от страховой деятельности за 6 месяцев этого года увеличился на 56% по сравнению с I полугодием прошлого года - до 22,9 млрд против 14,6 млрд рублей, аквизиционные расходы выросли до 24 млрд рублей против 19 млрд годом ранее.

Доход компании от инвестиционной деятельности снизился до 6,8 млрд рублей в I полугодии текущего года против 9,1 млрд рублей за тот же период 2023 года.