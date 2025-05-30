В "Русском угле" призвали правительство отслеживать цену перевалки угля в портах

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Стоимость перевалки угля в портах требует особого внимания с учетом предоставленных правительством РФ компенсаций на его перевозку, сообщил "Интерфаксу" гендиректор АО "Русский уголь" Владимир Коротин.

"Мы приветствуем предложение правительства об адресных субсидиях на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угольной продукции на дальние расстояния. Также мы поддерживаем предложение правительства о предоставлении компенсаций сибирским угольным компаниям на экспорт угля в северо-западном и южном направлении. При этом необходимо отслеживать динамику стоимости перевалки угля в портах: чтобы предоставленные скидки не перетекли в увеличение стоимости перевалки в портах", - считает Коротин.

По его оценке, в настоящее время угольная отрасль (и в особенности производители энергетических углей) "переживает острейший кризис со времен 1990-х годов".

"На кону - сохранение тысяч рабочих мест в десятке регионов России, прежде всего - в Сибирском федеральном округе (СФО). Ключевыми проблемами отрасли являются объемы вывоза угля в восточном направлении из регионов СФО, а также критическая для производителей стоимость его транспортировки по желдороге и перевалки в портах. Сейчас затраты на логистику делают нерентабельным экспорт энергетического угля. (Между тем - ИФ) от экспорта угля зависят налоговые поступления нескольких регионов, а это прежде всего социальные программы, дороги, инфраструктура, зарплаты бюджетникам. В такой ситуации отрасли и угледобывающим регионам жизненно необходима господдержка", - подчеркнул Коротин.

30 мая премьер-министр Михаил Мишустин утвердил ряд мер по поддержке угольной отрасли. В их числе - отсрочки по страхвзносам, экспортные субсидии, ограничения на дивиденды, компенсация логистических затрат. В том числе, сибирским угольным компаниям будет предоставлена компенсация в 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении. Перечень компаний, которым будет выделена компенсация, "будет сформирован Минэнерго и утвержден подкомиссией".