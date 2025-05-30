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В "Русском угле" призвали правительство отслеживать цену перевалки угля в портах

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Стоимость перевалки угля в портах требует особого внимания с учетом предоставленных правительством РФ компенсаций на его перевозку, сообщил "Интерфаксу" гендиректор АО "Русский уголь" Владимир Коротин.

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"Мы приветствуем предложение правительства об адресных субсидиях на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угольной продукции на дальние расстояния. Также мы поддерживаем предложение правительства о предоставлении компенсаций сибирским угольным компаниям на экспорт угля в северо-западном и южном направлении. При этом необходимо отслеживать динамику стоимости перевалки угля в портах: чтобы предоставленные скидки не перетекли в увеличение стоимости перевалки в портах", - считает Коротин.

По его оценке, в настоящее время угольная отрасль (и в особенности производители энергетических углей) "переживает острейший кризис со времен 1990-х годов".

"На кону - сохранение тысяч рабочих мест в десятке регионов России, прежде всего - в Сибирском федеральном округе (СФО). Ключевыми проблемами отрасли являются объемы вывоза угля в восточном направлении из регионов СФО, а также критическая для производителей стоимость его транспортировки по желдороге и перевалки в портах. Сейчас затраты на логистику делают нерентабельным экспорт энергетического угля. (Между тем - ИФ) от экспорта угля зависят налоговые поступления нескольких регионов, а это прежде всего социальные программы, дороги, инфраструктура, зарплаты бюджетникам. В такой ситуации отрасли и угледобывающим регионам жизненно необходима господдержка", - подчеркнул Коротин.

30 мая премьер-министр Михаил Мишустин утвердил ряд мер по поддержке угольной отрасли. В их числе - отсрочки по страхвзносам, экспортные субсидии, ограничения на дивиденды, компенсация логистических затрат. В том числе, сибирским угольным компаниям будет предоставлена компенсация в 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении. Перечень компаний, которым будет выделена компенсация, "будет сформирован Минэнерго и утвержден подкомиссией".

Минэнерго Михаил Мишустин правительство Владимир Коротин Русский уголь
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