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Акции "Газпрома" после публикации квартального отчета подорожали на 2,8%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Цена акций "Газпрома" на "Московской бирже" ускорила рост до 133 рублей за штуку (+2,8% к закрытию торгов в четверг), после публикации финансового отчета компании по МСФО за I квартал 2025 года.

Чистая прибыль "Газпрома" по итогам первого квартала 2025 года по МСФО выросла на 1% - до 660 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики прогнозировали, что прибыль составит 487 млрд рублей.

Скорректированный показатель EBITDA снизился на 7% - до 844 млрд рублей.

Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA сократился за I квартал с 1,8 до 1,68.

Выручка компании увеличилась за отчетный период на 1% - до 2,81 трлн рублей.

Газпром Мосбиржа
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