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"Почта России" в I квартале нарастила чистый убыток по МСФО в 2,2 раза

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Чистый убыток АО "Почта России" по МСФО составил 14,9 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2024 года, говорится в отчетности компании.

Выручка "Почты России" в январе-марте составила 52,5 млрд рублей, сократившись на 4,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

В том числе доходы от услуг почтовой связи составили 26,5 млрд рублей, снизившись на 9,3%. Доходы от продажи товаров уменьшились на 5,2% - до 6,2 млрд рублей. Комиссия за оказание услуг по выплате пенсий и пособий выросла на 1,9% - до 8,7 млрд рублей. Компания получила комиссию за услуги по приему коммунальных платежей.

Убыток от операционной деятельности возрос в 1,8 раза - до 10 млрд рублей.

Убыток до налога на прибыль составил почти 15 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с показателем за I квартал 2024 года.

Почта России
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