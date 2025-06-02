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Объем торгов "Мосбиржи" в мае снизился на 9% г/г, до 115,1 трлн рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2025 года по сравнению с маем 2024 года сократился на 9,2%, до 115,1 трлн рублей со 126,7 трлн рублей, сообщила биржа.

По сравнению с апрелем 2025 года объем торгов снизился на 21%, со 145,8 трлн рублей.

Объем торгов в январе-мае 2025 года составил 647,3 трлн рублей, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (595,4 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с апрелем 2025 г. и маем 2024 г.:

Май 2025Апр. 2025Май 2024М/МГ/Г
Кол-во рабочих дней272821-3,6%28,6%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК4 6767 7615 441-39,8%-14,1%
Рынок акций, ДР и паев2 4364 1882 506-41,8%-2,8%
Вторичные торги2 4364 1872 506-41,8%-2,8%
- акции российских эмитентов1 9763 5992 262-45,1%-12,6%
- паи и ETF459588243-21,9%88,7%
Размещения/Выкуп0,410-52,6%
Рынок облигаций2 2393 5732 936-37,3%-23,7%
Вторичные торги9411 691802-44,4%17,4%
- ОФЗ/ОБР506888422-43,0%19,9%
- прочие облигации435803380-45,9%14,5%
Размещения1 2991 8822 134-31,0%-39,1%
- ОФЗ/ОБР3292698822,4%271,7%
- прочие облигации - кроме однодневных6621 215710-45,5%-6,8%
- прочие облигации - однодневные3083981 336-22,7%-76,9%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК92 234112 92184 694-18,3%8,9%
Операции РЕПО84 821106 32664 568-20,2%31,4%
- РЕПО без ЦК2 7874 553321-38,8%769,0%
- РЕПО с ЦК37 75746 45035 615-18,7%6,0%
- РЕПО с ЦК с КСУ43 00754 19626 524-20,6%62,1%
- РЕПО с СУО в НРД1 2711 1282 10712,7%-39,7%
Депозиты и кредиты7 4136 59520 12712,4%-63,2%
СРОЧНЫЙ РЫНОК8 69412 3087 174-29,4%21,2%
Фьючерсы8 46311 9826 944-29,4%21,9%
Опционы231326230-29,0%0,8%
ПРОЧИЕ РЫНКИ9 47212 77829 395-25,9%-67,8%
ВСЕГО115 076145 768126 705-21,1%-9,2%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" январе-мае 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-маем 2024 г.:

5 мес. 20255 мес. 2024Г-ГГ/Г
Кол-во рабочих дней1221051716,2%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК33 52330 0683 45411,5%
Рынок акций, ДР и паев18 92912 0426 88757,2%
Вторичные торги18 92711 9926 93557,8%
- акции российских эмитентов15 98410 8625 12247,2%
- паи и ETF2 9431 1311 813160,3%
Размещения/Выкуп249- 47-96,4%
Рынок облигаций14 59418 027- 3 433-19,0%
Вторичные торги6 7354 1092 62563,9%
- ОФЗ/ОБР3 3491 9231 42674,2%
- прочие облигации3 3862 1861 20054,9%
Размещения7 85913 917- 6 058-43,5%
- ОФЗ/ОБР1 6511 08756451,9%
- прочие облигации - кроме однодневных4 4732 8871 58654,9%
- прочие облигации - однодневные1 7369 944- 8 208-82,5%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК505 640387 686117 95430,4%
Операции РЕПО458 579305 237153 34250,2%
- РЕПО без ЦК16 4652 26614 199626,7%
- РЕПО с ЦК199 817178 38021 43712,0%
- РЕПО с ЦК с КСУ237 945114 503123 443107,8%
- РЕПО с СУО в НРД4 35110 088- 5 737-56,9%
Депозиты и кредиты47 06182 449- 35 388-42,9%
СРОЧНЫЙ РЫНОК54 71235 43819 27454,4%
Фьючерсы53 12834 24518 88355,1%
Опционы1 5841 19339132,8%
ПРОЧИЕ РЫНКИ53 390142 215- 88 825-62,5%
ВСЕГО647 264595 40651 8588,7%

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".

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