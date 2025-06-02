Объем торгов "Мосбиржи" в мае снизился на 9% г/г, до 115,1 трлн рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2025 года по сравнению с маем 2024 года сократился на 9,2%, до 115,1 трлн рублей со 126,7 трлн рублей, сообщила биржа.

По сравнению с апрелем 2025 года объем торгов снизился на 21%, со 145,8 трлн рублей.

Объем торгов в январе-мае 2025 года составил 647,3 трлн рублей, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (595,4 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с апрелем 2025 г. и маем 2024 г.:

Май 2025 Апр. 2025 Май 2024 М/М Г/Г Кол-во рабочих дней 27 28 21 -3,6% 28,6% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 4 676 7 761 5 441 -39,8% -14,1% Рынок акций, ДР и паев 2 436 4 188 2 506 -41,8% -2,8% Вторичные торги 2 436 4 187 2 506 -41,8% -2,8% - акции российских эмитентов 1 976 3 599 2 262 -45,1% -12,6% - паи и ETF 459 588 243 -21,9% 88,7% Размещения/Выкуп 0,4 1 0 -52,6% Рынок облигаций 2 239 3 573 2 936 -37,3% -23,7% Вторичные торги 941 1 691 802 -44,4% 17,4% - ОФЗ/ОБР 506 888 422 -43,0% 19,9% - прочие облигации 435 803 380 -45,9% 14,5% Размещения 1 299 1 882 2 134 -31,0% -39,1% - ОФЗ/ОБР 329 269 88 22,4% 271,7% - прочие облигации - кроме однодневных 662 1 215 710 -45,5% -6,8% - прочие облигации - однодневные 308 398 1 336 -22,7% -76,9% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 92 234 112 921 84 694 -18,3% 8,9% Операции РЕПО 84 821 106 326 64 568 -20,2% 31,4% - РЕПО без ЦК 2 787 4 553 321 -38,8% 769,0% - РЕПО с ЦК 37 757 46 450 35 615 -18,7% 6,0% - РЕПО с ЦК с КСУ 43 007 54 196 26 524 -20,6% 62,1% - РЕПО с СУО в НРД 1 271 1 128 2 107 12,7% -39,7% Депозиты и кредиты 7 413 6 595 20 127 12,4% -63,2% СРОЧНЫЙ РЫНОК 8 694 12 308 7 174 -29,4% 21,2% Фьючерсы 8 463 11 982 6 944 -29,4% 21,9% Опционы 231 326 230 -29,0% 0,8% ПРОЧИЕ РЫНКИ 9 472 12 778 29 395 -25,9% -67,8% ВСЕГО 115 076 145 768 126 705 -21,1% -9,2%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" январе-мае 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-маем 2024 г.:

5 мес. 2025 5 мес. 2024 Г-Г Г/Г Кол-во рабочих дней 122 105 17 16,2% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 33 523 30 068 3 454 11,5% Рынок акций, ДР и паев 18 929 12 042 6 887 57,2% Вторичные торги 18 927 11 992 6 935 57,8% - акции российских эмитентов 15 984 10 862 5 122 47,2% - паи и ETF 2 943 1 131 1 813 160,3% Размещения/Выкуп 2 49 - 47 -96,4% Рынок облигаций 14 594 18 027 - 3 433 -19,0% Вторичные торги 6 735 4 109 2 625 63,9% - ОФЗ/ОБР 3 349 1 923 1 426 74,2% - прочие облигации 3 386 2 186 1 200 54,9% Размещения 7 859 13 917 - 6 058 -43,5% - ОФЗ/ОБР 1 651 1 087 564 51,9% - прочие облигации - кроме однодневных 4 473 2 887 1 586 54,9% - прочие облигации - однодневные 1 736 9 944 - 8 208 -82,5% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 505 640 387 686 117 954 30,4% Операции РЕПО 458 579 305 237 153 342 50,2% - РЕПО без ЦК 16 465 2 266 14 199 626,7% - РЕПО с ЦК 199 817 178 380 21 437 12,0% - РЕПО с ЦК с КСУ 237 945 114 503 123 443 107,8% - РЕПО с СУО в НРД 4 351 10 088 - 5 737 -56,9% Депозиты и кредиты 47 061 82 449 - 35 388 -42,9% СРОЧНЫЙ РЫНОК 54 712 35 438 19 274 54,4% Фьючерсы 53 128 34 245 18 883 55,1% Опционы 1 584 1 193 391 32,8% ПРОЧИЕ РЫНКИ 53 390 142 215 - 88 825 -62,5% ВСЕГО 647 264 595 406 51 858 8,7%

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".