Объем торгов "Мосбиржи" в мае снизился на 9% г/г, до 115,1 трлн рублей
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2025 года по сравнению с маем 2024 года сократился на 9,2%, до 115,1 трлн рублей со 126,7 трлн рублей, сообщила биржа.
По сравнению с апрелем 2025 года объем торгов снизился на 21%, со 145,8 трлн рублей.
Объем торгов в январе-мае 2025 года составил 647,3 трлн рублей, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (595,4 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с апрелем 2025 г. и маем 2024 г.:
|Май 2025
|Апр. 2025
|Май 2024
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|27
|28
|21
|-3,6%
|28,6%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|4 676
|7 761
|5 441
|-39,8%
|-14,1%
|Рынок акций, ДР и паев
|2 436
|4 188
|2 506
|-41,8%
|-2,8%
|Вторичные торги
|2 436
|4 187
|2 506
|-41,8%
|-2,8%
|- акции российских эмитентов
|1 976
|3 599
|2 262
|-45,1%
|-12,6%
|- паи и ETF
|459
|588
|243
|-21,9%
|88,7%
|Размещения/Выкуп
|0,4
|1
|0
|-52,6%
|Рынок облигаций
|2 239
|3 573
|2 936
|-37,3%
|-23,7%
|Вторичные торги
|941
|1 691
|802
|-44,4%
|17,4%
|- ОФЗ/ОБР
|506
|888
|422
|-43,0%
|19,9%
|- прочие облигации
|435
|803
|380
|-45,9%
|14,5%
|Размещения
|1 299
|1 882
|2 134
|-31,0%
|-39,1%
|- ОФЗ/ОБР
|329
|269
|88
|22,4%
|271,7%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|662
|1 215
|710
|-45,5%
|-6,8%
|- прочие облигации - однодневные
|308
|398
|1 336
|-22,7%
|-76,9%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|92 234
|112 921
|84 694
|-18,3%
|8,9%
|Операции РЕПО
|84 821
|106 326
|64 568
|-20,2%
|31,4%
|- РЕПО без ЦК
|2 787
|4 553
|321
|-38,8%
|769,0%
|- РЕПО с ЦК
|37 757
|46 450
|35 615
|-18,7%
|6,0%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|43 007
|54 196
|26 524
|-20,6%
|62,1%
|- РЕПО с СУО в НРД
|1 271
|1 128
|2 107
|12,7%
|-39,7%
|Депозиты и кредиты
|7 413
|6 595
|20 127
|12,4%
|-63,2%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|8 694
|12 308
|7 174
|-29,4%
|21,2%
|Фьючерсы
|8 463
|11 982
|6 944
|-29,4%
|21,9%
|Опционы
|231
|326
|230
|-29,0%
|0,8%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|9 472
|12 778
|29 395
|-25,9%
|-67,8%
|ВСЕГО
|115 076
|145 768
|126 705
|-21,1%
|-9,2%
Объем торгов на рынках "Московской биржи" январе-мае 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-маем 2024 г.:
|5 мес. 2025
|5 мес. 2024
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|122
|105
|17
|16,2%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|33 523
|30 068
|3 454
|11,5%
|Рынок акций, ДР и паев
|18 929
|12 042
|6 887
|57,2%
|Вторичные торги
|18 927
|11 992
|6 935
|57,8%
|- акции российских эмитентов
|15 984
|10 862
|5 122
|47,2%
|- паи и ETF
|2 943
|1 131
|1 813
|160,3%
|Размещения/Выкуп
|2
|49
|- 47
|-96,4%
|Рынок облигаций
|14 594
|18 027
|- 3 433
|-19,0%
|Вторичные торги
|6 735
|4 109
|2 625
|63,9%
|- ОФЗ/ОБР
|3 349
|1 923
|1 426
|74,2%
|- прочие облигации
|3 386
|2 186
|1 200
|54,9%
|Размещения
|7 859
|13 917
|- 6 058
|-43,5%
|- ОФЗ/ОБР
|1 651
|1 087
|564
|51,9%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|4 473
|2 887
|1 586
|54,9%
|- прочие облигации - однодневные
|1 736
|9 944
|- 8 208
|-82,5%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|505 640
|387 686
|117 954
|30,4%
|Операции РЕПО
|458 579
|305 237
|153 342
|50,2%
|- РЕПО без ЦК
|16 465
|2 266
|14 199
|626,7%
|- РЕПО с ЦК
|199 817
|178 380
|21 437
|12,0%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|237 945
|114 503
|123 443
|107,8%
|- РЕПО с СУО в НРД
|4 351
|10 088
|- 5 737
|-56,9%
|Депозиты и кредиты
|47 061
|82 449
|- 35 388
|-42,9%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|54 712
|35 438
|19 274
|54,4%
|Фьючерсы
|53 128
|34 245
|18 883
|55,1%
|Опционы
|1 584
|1 193
|391
|32,8%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|53 390
|142 215
|- 88 825
|-62,5%
|ВСЕГО
|647 264
|595 406
|51 858
|8,7%
Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".