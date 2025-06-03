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Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) разместила три выпуска облигаций на общую сумму $5 млрд.

Компания сообщила, что продала бонды с погашением в 2030 году на $1,5 млрд (ставка купона 4,75%), бумаги с погашением в 2035 году на $1,25 млрд (5,375%). Также были размещены облигации с погашением в 2055 году на $2,25 млрд (6,375%).

Saudi Aramco отметила высокий интерес к ее бондам со стороны "широкого круга институциональных инвесторов высокого уровня". Размещение облигаций на Лондонской фондовой бирже (LSE) было закрыто 27 мая.

Компания, вероятно, готовится к новому размещению. На прошлой неделе она направила на LSE новый проспект выпуска бондов в рамках программы исламских облигаций.

Saudi Aramco LSE Саудовская Аравия
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