Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале снизилась на 22% в годовом выражении

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) во втором квартале получила $22,67 млрд чистой прибыли, что на 22% меньше, чем в апреле-июне прошлого года.

Относительно первого квартала прибыль компании просела на 12,8%. Прибыль за первое полугодие составила $48,68 млрд против $56,34 млрд годом ранее.

Выручка составила $108,57 млрд, что на 13,5% уступает показателю второго квартала 2024 года и на 5,2% - первого квартала текущего года.

"Снижение выручки в основном обусловлено снижением цен на нефть, а также снижением цен на нефтепродукты и химические продукты, что было частично компенсировано более высокими объемами продаж нефтепродуктов и химических продуктов по сравнению с предыдущим кварталом", - отмечает Saudi Aramco, приводя в отчете среднюю отпускную цену за баррель нефти за отчетный период - $66,7 против $76,3 в прошлом квартале.

Капиталовложения в апреле-июне составили $12,3 млрд, увеличившись с $12,1 млрд в том же периоде прошлого года. В первом полугодии показатель вырос до $24,85 млрд с $22,96 млрд.

Общий объем добычи углеводородов Saudi Aramco во втором квартале составил 12,78 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 12,32 млн баррелей годом ранее.

По итогам второго квартала компания направит $21,1 млрд на выплату базовых дивидендов, а также $0,22 млрд - на привязанные к результатам (performance-linked dividend) выплаты.