Сельхозорганизации РФ в апреле снизили реализацию зерна на 39,1%, за 4 месяца – на 30,1%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в апреле реализовали 3,756 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 39,1% меньше, чем в апреле прошлого года (6,169 млн тонн), сообщает Росстат.

В том числе продажа пшеницы снизилась до 2,525 млн тонн с 4,169 млн тонн, кукурузы – до 400,1 тыс. тонн с 707,1 тыс. тонн соответственно.

В январе-апреле было реализовано 15,576 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 30,1% меньше прошлогоднего. В том числе продажа пшеницы снизилась до 10,436 млн тонн с 14,424 млн тонн, кукурузы – до 4,805 млн тонн против 5,213 млн тонн за четыре месяца прошлого года.

По данным Росстата, реализация масличных культур в апреле выросла на 4,5% до 1,308 млн тонн с 1,251 млн тонн, за четыре месяца – снизилась на 7,8% (до 4,805 млн тонн с 5,213 млн тонн). В том числе продажа подсолнечника за месяц упала на 21,3% до 648,4 тыс. тонн с 824,4 тыс. тонн в апреле прошлого года, в январе-апреле – на 27% до 2,373 млн тонн с 3,251 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Росстат также сообщил, что продажа скота и птицы (в живом весе) в апреле выросла на 1,7% до 1,181 млн тонн с 1,161 млн тонн годом ранее, за четыре месяца – на 1,2% (до 4,544 млн тонн с 4,488 млн тонн). В том числе реализация птицы в апреле выросла на 4,8% до 576,5 тыс. тонн с 550,1 тыс. тонн годом ранее, за четыре месяца – на 3,8% (до 2,232 млн тонн с 2,15 млн тонн). Продажи свиней в апреле снизились на 0,9% до 499,3 тыс. тонн с 503,7 тыс. тонн, в январе-апреле – на 1% до 1,896 млн тонн с 1,914 млн тонн годом ранее.

