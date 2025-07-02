В России сельхозорганизации в мае снизили реализацию зерна на 42,9%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские сельхозорганизации в мае реализовали 3,1 млн тонн зерна, что на 42,9% меньше, чем в мае 2024 года, сообщил Росстат.

За пять месяцев продажи упали на треть, до 18,7 млн тонн.

Реализация скота и птицы (в живом весе) в мае снизилась на 0,5%, до 1,2 млн тонн, за январь-май - выросла на 0,8%, до 5,7 млн тонн.

Молока в мае было продано 1,8 млн тонн (на 3,5% больше), за пять месяцев - 8,8 млн тонн (на 3,6% больше). Реализация яиц в мае увеличилась на 4,5% до 2,9 млрд штук, за пять месяцев - на 4,6%, до 14,5 млрд штук.