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Глава ЕК изложила программу развития научных исследований и инноваций в ЕС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ЕС должен стать лучшим местом в мире для науки не только ради фундаментальных исследований, но и для всего цикла инноваций, чтобы ученые и предприниматели гарантированно выбирали Европу, считает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она назвала три области, на которых ЕК с этой целью будет сосредоточивать свои усилия.

"Финансирование: новаторская наука требует стабильных и устойчивых инвестиций. Здесь Европа уже является мировым лидером. Horizon Europe - крупнейшая в мире международная исследовательская программа с бюджетом в 93 миллиарда евро. За последние 40 лет наша поддержка помогла финансировать 33 лауреата Нобелевской премии. И это продолжается сегодня", - сказала председатель Еврокомиссии, выступая в четверг в Брюсселе на конференции по научным исследованиям и инновациям "Саммит STOA-G6"

По ее словам, Horizon Europe останется как самостоятельная программа в следующем семилетнем бюджете ЕС. "И мы пойдем дальше. Мы запустим новый фонд конкурентоспособности. Он будет поддерживать весь жизненный цикл инноваций. И он поможет превратить прорывные открытия в технологии завтрашнего дня", - заявила фон дер Ляйен.

Вторым условием реализации планов ЕС в области исследований и инноваций она назвала объединение талантов.

"Мы хотим, чтобы Европа была лучшим местом для исследователей. Как для ученых, которые уже здесь, в Европе, так и для привлечения лучших и самых ярких со всего мира (...). Мы объявили о новом пакете в размере 500 млн евро на 2025-2027 годы, и мы объединяем наши финансовые ресурсы с нашими государствами-членами и регионами. Вместе мы соберем миллиарды евро в ближайшие годы, чтобы предложить лучшим исследователям возможно наилучшие условия", - сообщила глава ЕК.

"Наконец, мы работаем над тем, чтобы сократить разрыв между исследованиями и коммерческим успехом. Мы хотим, чтобы больше новаторских открытий приносили пользу обществу в целом", - отметила фон дер Ляйен.

Она ожидает, что коммерческий успех идей вернется в виде нового финансирования исследований и инноваций, помогая затем осуществить следующие прорывы.

Урсула фон дер Ляйен ЕС ЕК
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