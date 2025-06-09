Крупнейшие экспортеры в мае сократили продажу валюты до минимума с середины 2023 г.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в мае 2025 года сократили продажу валюты на 27% - до $7,3 млрд с $10 млрд в апреле на фоне продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках и меньшего количества рабочих дней относительно предыдущего месяца, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Объем продажи валюты экспортерами в мае 2025 года стал минимальным с середины 2023 года, отмечает ЦБ.

Среднедневные чистые продажи экспортерами валюты в мае сократились на 11% и составили $406 млн ($455 млн в апреле).

Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в марте 2025 года (эти данные ЦБ дает с лагом) составило 97%, снизившись на 2 процентных пункта (п.п.) относительно февраля 2025 года.

"Спрос на валюту на внутреннем рынке в мае продолжил постепенно снижаться, что оказывало дополнительную поддержку рублю. Сокращение спроса происходит на фоне жесткой денежно-кредитной политики, которая способствует повышению привлекательности рублевых активов", - отмечает Банк России.

Клиенты банков (компании, небанковские финансовые организации и нерезиденты) в мае направили на покупку валюты минимальные с июня 2024 года 1,6 трлн рублей, что на 12% ниже показателя апреля 2025 года (1,8 трлн рублей) и на 35% ниже среднемесячного показателя в I квартале 2025 года (2,5 трлн рублей).

Физлица в мае приобрели валюту на биржевом и внебиржевом рынках на 111 млрд рублей, что на 62% больше покупок в апреле (68,5 млрд рублей). Рост этого показателя регулятор объясняет продолжением укрепления курса рубля и приближением сезона отпусков (в мае 2024 года граждане купили валюту на 206 млрд рублей, в мае 2023 года - на 133,8 млрд рублей). В целом с начала года физлица приобрели валюту на общую сумму 386 млрд рублей, что почти вдвое меньше аналогичного периода 2024 года, отмечает ЦБ.

"При этом не наблюдается значительного перетока средств физических лиц в квазивалютные инструменты: объем вложений не превысил 50 млрд рублей за I квартал 2025 года (спрос на валюту не замещается инструментами, выплаты по которым привязаны к валютному курсу)", - подчеркивает Банк России.

Укрепление рубля относительно основных иностранных валют в мае постепенно продолжилось, положительная динамика наблюдалась в течение всего месяца, напомнил ЦБ. Укрепление рубля происходит уже на протяжении 6 месяцев подряд (с декабря 2024 года).

"Основным фактором, влияющим на рубль, по-прежнему остается высокая привлекательность российских активов для граждан и компаний в условиях жесткой денежно-кредитной политики", - считает регулятор.

По итогам мая доллар США ослаб на 3,6% - до 78,62 рубля, юань - на 2,8% - до 10,89 рубля, обновив тем самым минимумы с середины мая 2023 года и с середины марта 2023 года соответственно.